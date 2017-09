Cerar izgradnjo HE Brežice označil za uresničitev dobre gospodarske ideje

Brežice, 27. septembra - V Brežicah so danes uradno odprli hidroelektrarno (HE) Brežice, predzadnjo in najzmogljivejšo elektrarno v verigi petih hidroelektrarn na spodnji Savi, ki so jo začeli graditi marca 2014. Slavnostni govornik ob odprtju je bil predsednik vlade Miro Cerar, ki je načrtovanje in izvedbo HE Brežice označil za zgled vsem bodočim podobnim projektom.