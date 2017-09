Na konferenci Epos o tem, kako v poslovnem svetu postati svetovni prvak

Ljubljana, 27. septembra - S pravo strategijo lahko tudi majhni dosežejo izjemne uspehe in se postavijo ob bok svetovno uspešnim, je eno od sporočil poslovne konference Epos 2017, ki je danes potekala na Ljubljanskem gradu. Da bi podjetje doseglo uspeh in postalo "prvo na svetu", pa so ključnega pomena samozavest, disciplina, prepričljivost in odločnost, pravi Andrej Vizjak.