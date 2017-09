V Mestni galeriji Ljubljana razstava na temo arhitekture, mesta in teritorija

Ljubljana, 28. septembra - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli razstavo Utopija/Distopija: arhitektura, mesto, teritorij. Na njej bodo predstavljeni projekti avtorjev, ki so sodelovali v okviru rezidenčnega in galerijskega programa KC Tobačna 001. V njih raziskujejo urbano okolje, opažanja pa prevajajo v dela, ki se dotikajo pojmov arhitektura, mesto in teritorij.