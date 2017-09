V koaliciji ob interpelaciji Klemenčiča zlasti o odnosu SDS do ministra

Ljubljana, 27. septembra - V koaliciji so ob interpelaciji pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča izpostavili zlasti "ljubezenski" odnos SDS do ministra. V DeSUS bodo interpelacijo še preučili, v SMC in SD ministru obetajo podporo. So pa bolj ostri ob odločitvi sodišča o uničenju prisluhov Zoranu Jankoviću v zadevi farmacevtka, saj vsak tak primer krni ugled pravosodja.