Vlada o proračunu in davkih

Ljubljana, 28. septembra - Vlada bo danes obravnavala predlog državnih proračunov za leti 2018 in 2019 in ju zelo verjetno tudi potrdila. Na dnevnem redu ima tudi predlog davčnih sprememb, ki prinašajo izboljšave za posameznike z najnižjimi dohodki, napotene delavce in uporabnike vezanih knjig računov. Pri normiranih odhodkih iz dejavnosti pa se omejuje možnost zlorab.