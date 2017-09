Človekoljubne organizacije zahtevajo zaščito delavcev na stadionih za SP v Katarju

Ljubljana, 27. septembra - Človekoljubna organizacija Human Rights Watch je pozvala oblasti v Katarju, naj zaščitijo delavce, ki v neznosnih razmerah gradijo infrastrukturo za nogometno svetovno prvenstvo 2022, poročajo agencije. Pri HRW so zapisali, da v Katarju trenutno velja le odlok, da delavci od sredine junija do konca avgusta ne smejo delati med 11.30 in 15.uro.