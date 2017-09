MRA razdelila nepovratna sredstva za manjše naložbe iz tretjega razpisa

Maribor, 27. septembra - Mariborska razvojna agencija (MRA) je zaključila izbor prejemnikov nepovratnih sredstev na tretjem javnem razpisu za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico med leti 2013 in 2018. Kot so danes sporočili iz razvojne agencije, pa so še vedno na voljo garancije za bančne kredite.