Kauzer, Srabotnik, Jakše in Bizjakova uspešno skozi kvalifikacijsko sito

Pau, 27. septembra - Kajakaši in kanuistke so imeli danes na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauju kvalifikacije za petkove polfinalne in finalne vožnje. Prvo ime slovenske ekipe Peter Kauzer jih je opravil brezhibno. Uspešni so bili tudi Martin Srabotnik, Žan Jakše in Nina Bizjak, medtem ko je Alja Kozorog ostala brez polfinala.