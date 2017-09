ZDA uvajajo protidampinške dajatve na letala kanadskega Bombardierja

Washington/Ottawa/London, 27. septembra - Ameriške oblasti so sporočile, da so uvedle protidampinške dajatve v višini 220 odstotkov na letala CSeries kanadskega proizvajalca letal in vlakov Bombardier, za kar so se odločili po pritožbi ameriškega proizvajalca Boeing. V Kanadi in Veliki Britaniji so nad to potezo razočarani, saj da med drugim ogroža delovna mesta.