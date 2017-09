Tolar bi obeležil 25-letnico prihoda v obtok

Ljubljana, 29. septembra - Mineva 25 let, odkar so v Sloveniji prišli v obtok prvi tolarji, nekdanja slovenska nacionalna valuta. Potem ko se je v novi državi skoraj leto dni plačevalo s tolarjevimi predhodniki boni, pa so 30. septembra 1992 med prsti potrošnikov zašelesteli pravi tolarski bankovci.