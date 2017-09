Evropska sredstva za plačevanje dajatev prek spleta

Ljubljana, 27. septembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo o finančni podpri projektu ePlačam, ki bo omogočil plačevanje nekaterih obveznih dajatev prek spleta ter dostop do spletne banke in plačil prek mobilnih naprav. Za projekt bo namenjenih skoraj 490.000 evrov, 392.000 evrov bo prispeval Evropski socialni sklad.