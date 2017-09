Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov lani višji za 4,2 odstotka

Ljubljana, 27. septembra - Celotni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so lani znašali 14,869 milijarde evrov, kar je 4,2 odstotka več kot leto prej. Prihodkov od davkov je bilo 8901 milijon evrov, kar je 361 milijonov več kot lani, za 243 milijonov na 5967 milijonov evrov pa so se povečali prihodki od socialnih prispevkov.