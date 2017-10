Pred tednom gozdov: Površina gozdov se manjša, s tem tudi njihov blažilni vpliv na podnebne spremembe

Ljubljana, 7. oktobra - Površina gozdov na svetu se je v zadnjih 200 letih zmanjševala, izrazito so se krčili predvsem tropski in subtropski gozdovi, je pred evropskim tednom gozdov, ki se začne v ponedeljek, objavil državni statistični urad. Med letoma 1990 in 2015 se je površina gozdov na svetu zmanjšala za 129 milijonov hektarjev.