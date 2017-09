Alstom in Siemens ustvarjata novega evropskega železniškega velikana

Pariz, 27. septembra - Francoski transportni velikan Alstom in nemški industrijski koncern Siemens sta v torek podpisala memorandum o soglasju, s katerim ustvarjata "novega evropskega prvaka v železniški industriji", so v izjavi zapisali v Alstomu. Kot so poudarili, gre za "združitev enakih" v mobilnosti, povzema francoska tiskovna agencija AFP.