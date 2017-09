New York, 27. septembra - Proizvajalec športnih oblačil in obutve Nike je v minulem četrtletju, ki se je sklenilo 31. avgusta, ustvaril 950 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je 24 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so ostali nespremenjeni pri 9,1 milijarde dolarjev.