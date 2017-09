Wada začasno suspendirala laboratorij v Franciji

Pariz, 27. septembra - Svetovna protidopinška agencija Wada je v torek začasno suspendirala kontrolni laboratorij v francoskem Chatenay-Malabryju v predmestju Pariza. Kot so zapisali pri Wadi, so razlog "analitične težave", francoski mediji pa poročajo, da so se težave pojavile v zvezi z onesnaženimi vzorci bodybuilderjev.