Za nesreči žirokopterjev naj bi bilo krivo slabo vreme

Ajdovščina/Idrija, 27. septembra - Nesrečama žirokopterjev, v katerih so bili v torek popoldne udeleženi češki državljani, so po prvih ugotovitvah botrovale slabe vremenske razmere - nizka oblačnost, gosta megla in burja, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Policisti sicer še nadaljujejo z ogledom kraja nesreč in zbiranjem dodatnih obvestil.