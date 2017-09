Na EP v Stožice še Francija, Poljska, Romunija in Srbija

Ljubljana, 27. septembra - Znanih je vseh 12 udeležencev evropskega prvenstva v futsalu, ki ga bo prihodnje leto gostila ljubljanska dvorana Stožice. Azerbajdžanu, Italiji, Kazahstanu, Portugalski, Rusiji, branilcem naslova Španiji, Ukrajini in Sloveniji so se sinoči po dodatnih kvalifikacijah pridružili še reprezentance Francije, Poljske, Romunije in Srbije.