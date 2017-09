V Ljubljani o krožnih poslovnih modelih v mestih in gospodarstvu

Ljubljana, 27. septembra - V Ljubljani se je začel Adriatic Clean City Forum 2017, poslovni forum, osredotočen na vključevanje mest in podjetij v razvoj novih, krožnih poslovnih modelov. Uvodni govorci so izpostavili pomen znanja in deljenja najboljših praks. Cilj dogodka je oblikovati pet praktičnih predlogov za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo.