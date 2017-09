Vojaško skladišče v Ukrajini zajel obsežen požar

Kijev, 27. septembra - Vojaško skladišče na vzhodu Ukrajine je zajel obsežen požar, s katerim se bori 1200 gasilcev. Zaradi požara so evakuirali vse prebivalce v krogu pet kilometrov od skladišča v kraju Vinica. V krogu 50 kilometrov so prepovedali polete, območje je zaprto tudi za cestni in železniški promet, danes poroča ruska tiskovna agencija Tass.