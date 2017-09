Američani prepričani, da bodo olimpijske igre varne

Park City, 27. septembra - V zadnjem času se zaradi zaostrenih političnih odnosov med ZDA in Severno Korejo pojavljajo številna vprašanja o varnosti na olimpijskih igrah v Pyeonchangu. Mnoge reprezentance so izrazile možnost, da ostanejo doma, a ameriški športniki so prepričani, da bodo igre varne, zato o odpovedi ne razmišljajo.