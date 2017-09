V Mehiki v napadu na center za zdravljenje odvisnikov 14 mrtvih

Ciudad de Mexico, 27. septembra - Na severu Mehike je skupina oborožencev ponoči napadla center za zdravljenje odvisnikov, pri čemer so ubili 14 ljudi in jih osem ranili, je sporočila tamkajšnja policija. Napad se je zgodil v zvezni državi Chihuahua, ki jo že vrsto let pretresa krvavo nasilje med rivalskimi mamilarskimi karteli.