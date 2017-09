IHF proti SP na plačljivih televizijah

Ljubljana, 27. septembra - Mednarodna rokometna zveza se je odločno zavzela za prenose tekem s svetovnih prvenstev 2019 in 2021 na javno dostopnih televizijah. "Prisotnost na teh televizijah je zelo pomembna predvsem na vseh ključnih trgih," je za magazin Sport Bild povedal vodja marketinga pri IHF Luc Weber in dodal, da je to ena od pomembnih točk v pogodbah za TV pravice.