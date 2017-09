Delo: Tožilstvo ima problem (27. 9.)

Ljubljana, 26. septembra - Imeti nekoga več let "zgolj" na statusu obdolženca, je pod ustavno dopustnim minimumom. Upoštevajoč tudi nedavne javne objave ovadb proti Jankoviću in nespretno izgovarjanje tožilstva, kdo je za to odgovoren, daje slutiti, da ima tožilstvo resen problem, v Delu piše Majda Vukalić.