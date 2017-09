Newyorške borze mešano

New York, 26. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile mešano. Okrevanje je vidno predvsem v tehnološkem sektorju. Na razpoloženje med vlagatelji sicer še naprej vpliva zaostrovanje odnosov med Severno Korejo in ZDA, potem ko je Pjongjang zagrozil s sestrelitvijo ameriških bombnikov, tudi če ti ne bi bili v severnokorejskem zračnem prostoru.