Večer: Naše banke in Emil Czernetz (27. 9.)

Maribor, 26. septembra - Leta 2005 so se za bančnim okencem v Lipnici pojavili Walter Wolf, Wolfgang Riedl in Walter Eigl. Tri ure so si izmišljali načine, kako legalno priti do denarja, ki jim ga je nakazala Patria. Emil Czernetz jih je hladnokrvno takoj prijavil avstrijskemu notranjemu ministrstvu. Drugo je zgodovina, v Večeru piše Matija Stepišnik.