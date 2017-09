DZ potrdil usmeritve za delovanje Slovenije v evropskih institucijah

Ljubljana, 26. septembra - Državni zbor je danes sprejel deklaracijo o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU med julijem letos in decembrom 2018. V ospredju so pomembni procesi v uniji v tem obdobju, dokument pa opredeljuje tudi štiri prioritete Slovenije v EU. DZ je sprejel tudi resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.