Bel prah, poslan na Mestno občino Koper, ni nevaren

Koper, 26. septembra - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani je sporočil, da bel prah, ki so ga prejeli v kuverti na Mestni občini Koper, ni nevaren za življenje in zdravje ljudi, so sporočili s Policijske uprave Koper. Na koprski občini so kljub temu napovedali, da bodo v sredo opravili dodatne in podrobnejše analize.