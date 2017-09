BiH in Hrvaška: Ni bilo nezakonitega prisluškovanja hrvaških uradnikov

Sarajevo/Zagreb, 26. septembra - Direktorja varnostnih službe Bosne in Hercegovine ter Hrvaške Osman Mehmedagić in Daniel Markić sta na današnjem srečanju v Sarajevu soglašala, da BiH ni nezakonito prisluškovala hrvaškim podjetnikom in politikom, je potrdil minister za varnost BiH Dragan Mektić. Ocenil je, da je pri aferi šlo za medijska podtikanja.