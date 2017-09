Odlok o portoroškem športnem pristanišču dokončno sprejet

Piran, 26. septembra - Piranski občinski svetniki so danes v drugem branju obravnavali in dokončno sprejeli odlok o Športnem pristanišču Portorož, ki pomeni prvi korak k ureditvi dela obale ob bodočem Domu vodnih športov. Po prvem branju so sicer glede na pripombe svetnikov pripravili manjše popravke odloka. Odločili so tudi o predlogih za podelitev občinskega priznanja.