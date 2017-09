V razpravi o migrantski krizi poslanske skupine vztrajajo pri že znanih stališčih

Ljubljana, 26. septembra - Poslanke in poslanci so danes razpravljali tudi o priporočilu SDS glede migrantske krize, po katerem bi DZ vladi predlagal pripravo ukrepov za vzpostavitev nadzora na meji z Italijo. Ob predlagateljih so bili priporočilu SDS naklonjeni še v NSi, medtem ko ga so v koaliciji in delu opozicije pripisovali populističnim vzgibom.