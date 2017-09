Vreme: V sredo večinoma oblačno

Ljubljana, 26. septembra - V sredo bo večinoma oblačno, v notranjosti države bo še rahlo deževalo. Nekaj več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Goriškem in ob morju do 15, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.