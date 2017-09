Slovenski spustaši zaostali le za francoskimi

Pau, 26. septembra - Slovenski spustaši Nejc Žnidarčič, Simon Oven in Anže Urankar so na svetovnem prvenstvu v Pauu osvojili srebrne kolajne v moštveni vožnji. Slovenski mojstri brzic so zaostali le za Francozi (49,11), ki so bili 88 stotink sekunde hitrejši, tretje mesto so zasedli predstavniki Nemčije (+1,60).