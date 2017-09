Slovenski in poljski zunanji minister potrdila odlične odnose med državama

Ljubljana, 26. septembra - Odnosi med Slovenijo in Poljsko so odlični, državi pa si bosta prizadevali, da bi jih še poglobili, sta danes po pogovorih v Ljubljani v izjavi za medije poudarila zunanja ministra obeh držav Karl Erjavec in Witold Waszczykowski. Erjavec je ob tem povabil Poljsko k dodatnim investicijam v Sloveniji.