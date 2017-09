Kirurška klinika UKC Ljubljana pridobila novo in sodobno operacijsko dvorano

Ljubljana, 26. septembra - V operacijskem bloku kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes odprli novo operacijsko dvorano. Strokovni direktor klinike Matjaž Veselko je ob tem povedal, da je dvorana zgrajena po sodobnih smernicah in nudi odlične pogoje za zaposlene in bolnike. Prvo operacijo bodo predvidoma izvedli v 14 dneh.