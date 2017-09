Francozi pred Čehi in Slovenci

Pau, 26. septembra - Na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah je slovenska kanuistična ekipa v postavi Simeon Hočevar, Blaž Cof in Luka Žganjar zasedla tretje mesto (+5,44). Na enaki progi, kot so pred tem tekmovali slalomisti, so v spustu brez vratc najhitrejši čas postavili Francozi (53,50), drugo mesto je pripadlo Čehom (+0,07).