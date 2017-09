Kočevje, 26. septembra - Svojci pogrešajo 58-letnega Draga Špiletiča iz Kočevja, ki so ga nazadnje videli v sredo. Visok je okoli 175 centimetrov, srednje postave in plešast oziroma pobrit. Nazadnje je bil oblečen v svetle žametne hlače in rjavo-zeleno jopo iz flisa, obut pa je bil v športne copate, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.