Levica zaradi stališča vlade do protijedrske pogodbe ZN zahtevala sklic seje OZP

Ljubljana, 26. septembra - Poslanci Levice so v ponedeljek zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za zunanjo politiko (OZP) zaradi odločitve vlade, da Slovenija ne bo pristopila k pogodbi Združenih narodov o prepovedi jedrskega orožja. V poslanski skupini so namreč prepričani, da Slovenija protijedrsko pogodbo bojkotira po navodilih ZDA, so danes sporočili iz Levice.