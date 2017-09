Tomčeva ob vložitvi kandidature poudarila, da želi biti predsednica vseh Slovenk in Slovencev

Ljubljana, 26. septembra - Kandidatka SDS za predsednico republike Romana Tomc je vložila kandidaturo na Državno volilno komisijo. Kot je dejala, želi biti predsednica vseh Slovenk in Slovencev. Če bo po koncu njenega mandata spoštovanje in sodelovanje - ključni besedi njenega slogana -, v Sloveniji večje, bo država napredovala in bodo državljani bolj zadovoljni.