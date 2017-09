Kema lani z dobičkom, letos z novim lastnikom

Puconci, 30. septembra - Kema iz Puconcev, kjer izdelujejo specialne gradbene materiale in lepila, je imela lani 14,2 milijona evrov prihodkov in ob dvomilijonskem razdolževanju 1,5 milijona evrov dobička. Letos so dobili novega lastnika, avstrijski koncern Schmidt Industrieholding, enega največjih izdelovalcev gradbenih materialov v Evropi.