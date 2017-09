Slovenija in Vietnam za sodelovanje na področju logistike in avtomobilske industrije

Brdo pri Kranju, 26. septembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je z vietnamskim ministrom za industrijo in trgovino Tran Tuan Anhom danes na Brdu pri Kranju podpisal protokol o nadaljnjem sodelovanju med državama. Oba ministra priložnosti za sodelovanje vidita na področju logistike in avtomobilske ter prehrambene industrije.