Makovec Brenčičeva v volilnem programu za volilno pravico s 16. letom in ustavni veto predsednika

Ljubljana, 26. septembra - Kandidatka za predsednico republike Maja Makovec Brenčič iz vrst SMC je v volilni program umestila predloga pridobitve volilne pravice s 16. letom in ustavnega veta predsednika republike. Spodbujala bo vseživljenjsko učenje, gibanje med prebivalci in trajnostni razvoj, je napovedala in odgovorila tudi na očitke o dodatkih za stalno pripravljenost.