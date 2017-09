Odpoklic otroškega kozmetičnega seta Fatti Bella

Ljubljana, 26. septembra - Podjetje Hua Shen je iz prodaje odpoklicalo otroški kozmetični set Fatti Bella proizvajalca Toys garden SRL. Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora opravil analize vzorca, ki so pokazale, da igrača vsebuje več barvil, ki niso na seznamu dovoljenih v kozmetičnih izdelkih, poleg tega pa igrača tudi ni ustrezno označena.

EAN koda izdelka je 80007632254476, številka artikla pa 25447. Izdelke je prodajalec (Supermarket Baihu, Prešernova cesta 80, Grosuplje) umaknil in odpoklical, potrošnikom, ki so omenjeni izdelek kupili, pa Zdravstveni inšpektorat RS svetuje, naj ga ne uporabljajo in naj ga vrnejo prodajalcu.