Slovenski kajakaši tretji na SP v Pauu

Pau, 26. septembra - Slovenska kajakaška ekipa v sestavi Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan Jakše je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauu osvojila bronasto kolajno na ekipni tekmi. Zmagala je češka ekipa pred francosko, vsa tri moštva pa so kolajne osvojila ob dotiku in dveh kazenskih sekundah.