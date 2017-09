Čedno dekle prihodnje leto kot muzikal na Broadwayu

New York, 27. septembra - Romantična komedija Čedno dekle, v kateri sta zaigrala Julia Roberts in Richard Gere, bo prihodnje leto kot muzikal zaživela na Broadwayu. Za glasbo bo poskrbel kanadski rocker Bryan Adams. Režijo bo prevzel režiser uspešnice iz leta 1990 Garry Marshall, v glavnih vlogah pa bosta tokrat nastopila Samantha Barks in Steve Kazee.