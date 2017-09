Objavljen bo prvi razpis za najemna stanovanja za mlade v Ljubljani

Ljubljana, 26. septembra - Na seji nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS Mol) so potrdili besedilo prvega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29. leta starosti za oddajo približno 30 stanovanj. Razpis bo objavljen 30. septembra na spletni strani stanovanjskega sklada in Mola.