Savšek, Berčič in Božič peti po pribitku dveh sekund

Pau, 26. septembra - Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v moštveni vožnji osvojili peto mesto. Čeprav so bili najprej četrti, nato po protestu slovenske ekipe napredovali na drugo mesto, pa so po protestu še nemške ekipe nazadovali na peto.