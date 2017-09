Alternativne Nobelove nagrade letos v Azerbajdžan, Etiopijo in Indijo

Stockholm, 26. septembra - Letošnji dobitniki nagrad Right Livelihood, ki so znane kot alternativne Nobelove nagrade, so preiskovalna novinarka iz Azerbajdžana, slepa aktivistka za pravice invalidov iz Etiopije ter odvetnik za človekove pravice iz Indije. Častno nagrado si je medtem prislužil ameriški odvetnik, specializiran za okoljsko pravo, Robert Bilott.