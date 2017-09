Ljubljana, 26. septembra - Izjava za medije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in vietnamskega ministra za industrijo in trgovino Trana Tuana Anha bo danes ob 10.05 v dvorani Splendid (in NE v stekleni dvorani, kot je bilo napovedano sprva) Kongresnega centra Brdo, Predoslje 39 na Brdu pri Kranju, so sporočili z ministrstva.