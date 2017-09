HE Brežice tehnično prevzeli, od ponedeljka deluje poskusno

Brežice, 26. septembra - V novozgrajeni hidroelektrarni (HE) Brežice, kjer so zadnje dni opravljali tehnični prevzem, so v ponedeljek prejeli odločbo o uspešno opravljenem postopku. V HE Brežice se je tako v ponedeljek začelo enoletno poskusno obratovanje, so v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) povedali za STA. Graditi so jo začeli marca 2014.